Тыльную камеру Honor V40 показали на эскизе

Сетевые источники опубликовали схематический рендер, который демонстрирует блок основной камеры в еще не представленных смартфонах Huawei Nova 8 и Honor V40. В одном из отверстий будет расположена светодиодная вспышка, а остальные четыре будут отданы на откуп четырем модулям с датчиками изображений и объективами.

Ранее сообщалось, что смартфон Honor V40 получит дисплей с разрешением Full HD+ и врезанную в экран сдвоенную фронтальную камеру, поддержку сотовых сетей 5G, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, быструю проводную зарядку на 60 Вт и беспроводную на 40 Вт. Официальный дебют серии Honor V40 ожидается уже в следующем месяце.