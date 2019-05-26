Tissot: как отличить оригинал от подделки?

2019-05-26, Автор - Ленар Хайруллин; [96]

Всемирно известный бренд Tissot покорил сердца поклонников качественных швейцарских часов буквально с момента своего основания. Статусные, дорогие высокоточные хронографы ценятся не только влиятельными людьми, но и ценителями хороших аксессуаров. Более полутора веков Tissot удерживает статус одного из первых среди конкурентов.

Высокая стоимость бренда оправдана качеством материалов и сборкой. Покупая Tissot, потребитель платит за возможность ненавязчиво показать свой статус в социуме.

Высокий спрос на бренд привел к появлению подделок. Выдавая себя под известным именем, плагиаторы хотят заработать денег на беспечном покупателе.

Подделки можно разделить на несколько категорий:

  1. Низкого качества. Они имеют малую стоимость, кривую гравировку, грубые нарушения при сборке. Их легко определить визуально без скрупулезного осмотра.
  2. Среднего качества. Отличить такую подделку от оригинала сложнее. Выдать суррогат может некачественная гравировка, неверное расположение цифр или надписей на циферблате.
  3. Высокое качество (реплики). Подделку трудно различить даже знающему человеку. Зачастую это точная копия оригинала, как по стоимости, так и по качеству.

Срываем маску с фальшивки

Первое, на что нужно обратить внимание – цена. Оригинальные часы Tissot стоят от 200 долларов. Следовательно, если перед вами аксессуар за $20-50 – это подделка.

В комплекте с часами Tissot идут: пакет, коробка, замшевый чехол, инструкция, гарантийный талон и каталог актуальных изделий компании. У оригинальной продукции коробка ровная, без повреждений. Она имеет тисненые надписи Tissot, а также специальный отсек для каталога и гарантийного талона. Код, указанный в инструкции, должен соответствовать указанному на бирке и задней крышке часов. REF-номер можно проверить в Google или Yandex. Оригинальный код продемонстрирует фотографии вашей модели и ссылку на магазин.

Визуально часы не имеют заводских погрешностей. Гравировка и надписи должны быть выполнены без ошибок. Циферблат и стрелки ровные, без кривизны.

Все новые часы Tissot поставляются с брендовой биркой. Содержание ее будет описывать основную информацию о модели. Гравировка в оригинальных часах присутствует на задней крышке, ремешке и головке (буква Т).

Стоит заострить внимание на цифрах, стрелках. Они должны быть устойчивыми, иметь точную посадку на циферблате. Все дополнительные стрелки или хронографы должны работать исправно, без погрешностей.

Компания Tissot изготавливает ремешок из качественных натуральных материалов. Оригинальная продукция никогда не поставляется с браслетами из кожзама или экокожи.

В зависимости от модели, стекло у Тиссот сапфировое или минеральное (стойкое к сколам, царапинам). Никакого пластика.

Наденьте часы на руку. Подлинники ложатся на запястье мягко, не создавая дискомфорта. Ремешок должен плотно закрываться, не «люфтить» в местах скрепления с циферблатом.

Оригинальные часы заводятся плавно, без скрипов и дополнительных усилий.

Вместо послесловия

Бренд Tissot за годы деятельности заслужил доверие клиентов и конкурентов, задавая новый уровень производственных стандартов. Без лишнего пафоса можно сказать, что на точность и престиж бренда ориентируются миллионы подобных компаний во всем мире. Если вы хотите купить подлинные часы Tissot, зайдите на сайт 12-24 INFO. Покупайте оригинальную продукцию. Это не только покажет ваш социальный статус, но и подчеркнет стиль.


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