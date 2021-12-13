Titan работает над новыми умными часами

Titan, индийский производитель часов премиум-класса, готовится воспользоваться преимуществами быстрорастущего рынка умных устройств в Индии. Согласно недавнему отчету, Titan работает над новыми умными часами, о которых ходят слухи уже давно.

СОгласно фотографии, смарт-часы имеют круглую форму и сенсорный экран с черной тематикой, с резиновым ремешком. Кроме того, оборудование, лежащее вокруг устройства, предполагает, что часы все еще находится на стадии тестирования, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем часы их официально представят. В отличие от последних умных часов Titan, они будут полностью цифровым, в то время как предыдущие умные часы Titan Connected X Hybrid, были оснащены сенсорным экраном и двумя аналоговыми стрелками.