Титановые часы Casio G-Shock MRG-B2000JS-1A оценили в $8000

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock MRG-B2000JS-1A, которая выйдет в количестве 800 штук по цене в 8000 долларов. Новинка также характеризуется корпусом из чистого титана с ионным покрытием AIP и рекристаллизацией, безелем из рекристаллизованного гибридного титана, выгравированным вручную иероглифом, браслетом из титанового сплава DAT55G с центральными звеньями и покрытием DLC, водонепроницаемостью 200 метров, ударопрочностью, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, поддержкой Multi-Band 6 для автоматической регулировки времени, адаптером беспроводной связи Bluetooth, двойным временем с 27 часовыми поясами, светодиодной подсветкой, габаритами 54,7:49,8:16,9 мм и массой 154 грамма.