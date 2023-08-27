Титановый iPhone 15 Pro показали на рендерах

Профильное издание 9to5Mac поделилось качественными изображениями смартфона iPhone 15 Pro в новой расцветке Titan Gray. Ранее стало известно, что на место корпусов из нержавеющей стали в Pro-версии iPhone 15 придет титановый корпус. Стоит отметить, что Titan Grey чуть темнее цветового варианта Silver и светлее расцветки Space Black. Предполагается, что iPhone 15 Pro и Pro Max не выйдут в золотистом цвете и в расцветке Deep Purple, на место которой придет темно-синий вариант. Официальная презентация новых флагманских смартфонов от Apple ожидается 12 сентября этого года.

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