Титановый iPhone 15 Pro показали на рендерах

Профильное издание 9to5Mac поделилось качественными изображениями смартфона iPhone 15 Pro в новой расцветке Titan Gray. Ранее стало известно, что на место корпусов из нержавеющей стали в Pro-версии iPhone 15 придет титановый корпус. Стоит отметить, что Titan Grey чуть темнее цветового варианта Silver и светлее расцветки Space Black. Предполагается, что iPhone 15 Pro и Pro Max не выйдут в золотистом цвете и в расцветке Deep Purple, на место которой придет темно-синий вариант. Официальная презентация новых флагманских смартфонов от Apple ожидается 12 сентября этого года.