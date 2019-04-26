Тизер OnePlus 7 Pro подчеркивает тройной модуль задней камеры

OnePlus официально представит серию OnePlus 7 14 мая, и бренд впервые запустит две модели одновременно с 5G-вариантом OnePlus 7 Pro. С приближением запуска компания начала дразнить изображением флагманов на своих страницах в социальных сетях. Это подтверждает название OnePlus 7 Pro, тройной модуль задней камеры и стеклянную заднюю панель.

OnePlus 7 Pro имеет изогнутый дисплей без рамки и всплывающий селфи-шутер. Согласно предыдущим утечкам смартфон имеет 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с дисплеем QHD +, работает на Snapdragon 855 SoC и Android 9.0 Pie с ОС Oxygen. Кроме того, в телефоне есть встроенный датчик отпечатков пальцев и батарея емкостью 4000 мАч с технологией быстрой зарядки 30 Вт Warp Charge. Предполагается, что основная тройная камера оснащена 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным телеобъективом и 16-мегапиксельным широкоугольным объективом.

OnePlus 7 будет очень похож на своего предшественника OnePlus 6T, с 6,4-дюймовым дисплеем Full-HD + Super AMOLED с питанием от того же флагманского SoC Snapdragon 855 и менее емкую батарею на 3700 мАч с 20 Вт быстрой зарядкой. Предстоящие флагманы OnePlus будут представлены в «Зеркальный серый», «Миндальный» и «Синяя туманность» градиентных оттенках.