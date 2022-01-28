Тизер игрового ноутбука Lenovo Legion Y7000P 2022

Lenovo готовится к выпуску новой линейки игровых устройств под брендом Legion, включая смартфон, планшет и ноутбук. Недавно появился тизер предстоящего игрового ноутбука от компании — Lenovo Legion Y7000P 2022.

Изображение постера подтверждает, что игровой ноутбук Legion Y7000P 2022 года будет на 11,6% тоньше, чем модель предыдущего поколения. Кроме того, добавляется, что самая тонкая часть корпуса составляет всего 19,9 мм. Компания также уточнила, что на рассеивание тепла это не повлияло. Основная тепловая трубка была увеличена с 8 мм до 10 мм, а лопасть вентилятора уменьшена с 0,25 мм до 0,15 мм. Lenovo Legion Y7000P 2022 имеет максимальную потребляемую мощность процессора 135 Вт, а полная потребляемая мощность графического процессора RTX 3050 Ti составляет 95 Вт. Ранее компания сообщила, что грядущий игровой ноутбук будет оснащен дисплеем с соотношением сторон 16:9, а разрешение экрана будет повышено до Quad HD+, а частота обновления будет увеличена до 165 Гц.