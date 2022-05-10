Тизер смартфона Hisense A9 раскрывает новые функции смартфона с дисплеем E-ink

Hisense готовится к выпуску своего нового смартфона под названием Hisense A9. Китайский производитель сделал перерыв в использовании обычных ЖК-панелей и оснастил свой новый телефон уникальным дисплеем на электронных чернилах. В преддверии официального запуска компания раскрыла некоторые ключевые особенности смартфона с помощью постера. В недавнем тизере, опубликованном сегодня, компания Hisense сообщила, что смартфон будет иметь интеллектуальную функцию регулировки яркости, официально называемую «защита глаз днем ​​и ночью». На плакате также сообщается, что смартфон будет оснащен «технологией отображения HyperWave».

Если говорить о технических характеристиках, то смартфон Hisense A9 оснащен огромным 6,7-дюймовым дисплеем на электронных чернилах и разрешением 300 PPI. Дисплей на электронных чернилах подходит для чтения даже при слабом освещении. Дисплей без бликов, а соотношение экрана к корпусу нового смартфона составляет около 84%.

Смартфон будет оснащен восьмиядерным чипом Zhanrui T610 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Устройство будет работать под управлением TOUCH OS1 на базе Android 10 из коробки.
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