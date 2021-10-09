Тизеры подтвердили параметры OnePlus 9RT

Компания OnePlus опубликовала несколько тизеров, подтверждающих некоторые характеристики смартфона OnePlus 9RT. Пока сообщается о топовой восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 888, дисплее Samsung AMOLED поколения E4 с частотой обновления 120 Гц, батарее ёмкостью 4500 мАч, поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-памяти UFS 3.1.
Ранее стало известно предустановленной операционной системе Android 12 и основной камере с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX766. Официальный релиз смартфона состоится 13 октября.