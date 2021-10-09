Тизеры подтвердили параметры OnePlus 9RT Компания OnePlus опубликовала несколько тизеров, подтверждающих некоторые характеристики смартфона OnePlus 9RT. Пока сообщается о топовой восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 888, дисплее Samsung AMOLED поколения E4 с частотой обновления 120 Гц, батарее ёмкостью 4500 мАч, поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-памяти UFS 3.1. Компания OnePlus опубликовала несколько тизеров, подтверждающих некоторые характеристики смартфона OnePlus 9RT. Пока сообщается о топовой восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 888, дисплее Samsung AMOLED поколения E4 с частотой обновления 120 Гц, батарее ёмкостью 4500 мАч, поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт, оперативной памяти стандарта LPDDR5 и флеш-памяти UFS 3.1. Ранее стало известно предустановленной операционной системе Android 12 и основной камере с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX766. Официальный релиз смартфона состоится 13 октября. Ранее стало известно предустановленной операционной системе Android 12 и основной камере с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX766. Официальный релиз смартфона состоится 13 октября. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 10:29 . Продукт - OnePlus 9RT Комментарии и отзывы OnePlus 9RT

Xiaomi Mi MIX 4 получит очень быструю зарядку…

Mi MIX 4 — один из самых ожидаемых флагманских смартфонов, которые Xiaomi планирует выпустить во второй п… Mi MIX 4 — один из самых ожидаемых флагманских смартфонов, которые Xiaomi планирует выпустить во второй п…

Смартфон Sony Xperia 1 III оценен в 100 тысяч рублей…

Компания Sony дала старт российским продажам флагманского смартфона Xperia 1 III, предварительные заказы … Компания Sony дала старт российским продажам флагманского смартфона Xperia 1 III, предварительные заказы …

Складной смартфон Samsung W22 5G выйдет 13 октября…

Компания Samsung объявила о том, что уже 13 октября в Китае будет выпущена смартфон W22 5G – местная верс… Компания Samsung объявила о том, что уже 13 октября в Китае будет выпущена смартфон W22 5G – местная верс…

Realme GT Neo 2 стал бестселлером в Китае…

Компания Realme похвасталась успешным стартом продаж смартфона Realme GT Neo 2, который был представлен н… Компания Realme похвасталась успешным стартом продаж смартфона Realme GT Neo 2, который был представлен н…

Представлен смартфон Oppo Reno6 Z…

Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno6 Z, который оценена в 412 долларов. Нови… Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo Reno6 Z, который оценена в 412 долларов. Нови…

На Poco F2 Pro уже тестируют Android 12 …

В сети появился перечень смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, для которых уже запущено внутреннее тестировани… В сети появился перечень смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, для которых уже запущено внутреннее тестировани…

Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED…

Тестируемый сегодня POCO F3 занимает флагманскую позицию в модельной линейке этого бренда. Сам производит… Тестируемый сегодня POCO F3 занимает флагманскую позицию в модельной линейке этого бренда. Сам производит…