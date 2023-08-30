Только Samsung Galaxy S24 Ultra получит Snapdragon 8 Gen 3

Существуют слухи о том, что Samsung вносит существенные изменения в аппаратную часть смартфона Galaxy S24. Дело в том, что компания Samsung, по информации инсайдеров, возвращается к использованию процессоров Exynos в некоторых регионах мира, но теперь появилась новая информация, согласно которой Galaxy S24 Ultra будет единственной моделью в серии, оснащённой процессором Snapdragon 8 Gen 3 во всех регионах. Это не должно вызывать удивление, так как Samsung полностью отказалась от использования серии чипов Exynos в серии Galaxy S23, и учитывая, что Ultra-модели обычно используются для предоставления наилучших характеристик флагмана Samsung, логично, что компания хочет идти более надёжным путём.

Соответственно, варианты Plus и базовая версия будут предлагать сочетание Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, в зависимости от региона, а топовая модель получит только один процессор, дабы конкурировать с флагманами других компаний. Это, конечно, хорошие новости для тех, кто планирует обновиться до Galaxy S24 Ultra. Однако мы до сих пор мы не знаем, как Exynos 2400 будет показывать себя по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Учитывая, что Samsung вернулась к разработке собственных процессоров только после Exynos 2200, есть вероятность того, что новый чип предложит существенное повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением и сможет сравниться, если не превзойти, Snapdragon 8 Gen 3. Узнать это можно будет только после релиза.