Только Samsung Galaxy S24 Ultra получит Snapdragon 8 Gen 3

Соответственно, варианты Plus и базовая версия будут предлагать сочетание Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, в зависимости от региона, а топовая модель получит только один процессор, дабы конкурировать с флагманами других компаний. Это, конечно, хорошие новости для тех, кто планирует обновиться до Galaxy S24 Ultra. Однако мы до сих пор мы не знаем, как Exynos 2400 будет показывать себя по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Учитывая, что Samsung вернулась к разработке собственных процессоров только после Exynos 2200, есть вероятность того, что новый чип предложит существенное повышение производительности по сравнению с предыдущим поколением и сможет сравниться, если не превзойти, Snapdragon 8 Gen 3. Узнать это можно будет только после релиза.