Тонкий и легкий ноутбук VAIO SX12 с большим количеством портов

VAIO недавно снял завесу с SX12, нового 12,5-дюймового ноутбука, который имеет более разьемов, чем почти любой другой ноутбук на рынке. Еще более впечатляет то, что VAIO удалось встроить все это в машину, сохранив при этом тонкий форм-фактор.

В общей сложности SX12 содержит три порта USB Type-A, USB-C для зарядки, один порт HDMI, полноразмерный слот для SD-карты, комбинированный порт для наушников и микрофона, один порт RJ45 LAN, а также порт VGA. Новинка поставляется с процессором Intel Core i5 или Core i7 8-го поколения, а также с возможностью встроенного модуля LTE. Оперативной памяти может быть от 4 до 16 ГБ, а объем SSD — от 128 ГБ до 1 ТБ.

Несмотря на упаковку всех этих опций и сохранение своей фигуры, SX12 также удивительно легкий. Как указано на официальной странице продукта, ноутбук весит менее килограмма при 888 граммах. Для сравнения, он легче, чем новый ноутбук Acer Swift 7, хотя всего на 2 г. Цены начинаются от 11 000 рублей.