Тонкий смартфон Honor Play 5 представлен официально

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Play 5, которая получила поддержку сотовых сетей пятого поколения. Новинка характеризуется платформой MediaTek Dimensity 800U, 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц, подэкранным дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины), батареей ёмкостью 3800 мАч, поддержкой проводной зарядки на 66 Вт, поддержкой NFC, прошивкой Magic UI 4.0, толщиной 7,46 мм и массой 179 г. Смартфон появится в продаже 25 мая по цене в 325 долларов за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и 360 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Комментарии и отзывы Honor Play 5
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