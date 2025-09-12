Топ-10 функций Samsung Galaxy S25 Ultra, которые вас удивят

Samsung Galaxy S25 Ultra, флагман 2025 года, представлен на Galaxy Unpacked. Он знаменует собой важную эволюцию мобильных технологий, сочетая узнаваемый стиль серии S с инновациями. Смартфон оснащен мощным чипсетом Snapdragon 8 Elite, улучшенными AI-функциями (включая Gemini) и передовой 200 Мп камерой. Тонкий корпус, 6,9-дюймовый дисплей и закругленные углы делают его лидером.

Персонализированный ИИ с выделенным ядром Personal Data Engine

Samsung Galaxy S25 Ultra 2025 года выводит персонализированный искусственный интеллект на новый уровень. В его основе лежит Personal Data Engine, выделенное ядро для ИИ-задач, интегрированное в мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite с 12 ГБ оперативной памяти. Это ядро позволяет устройству создавать уникальную Large Language Model (LLM) для каждого пользователя, обрабатывая данные непосредственно на смартфоне.

Personal Data Engine способен изучать ваши привычки и предпочтения, взаимодействуя со всей экосистемой Samsung. Будь то Galaxy Ring, Galaxy Watch или умные приборы, ИИ собирает информацию для предоставления максимально релевантной и своевременной помощи. Он действует как личный ассистент через Bixby, Gemini или новую функцию Now Brief, ускоряя выполнение задач и даже беря их на себя без вашего участия.

Цель Samsung — обеспечить, чтобы устройства работали на вас. Например, ваш Galaxy Watch может отслеживать сон и автоматически передавать данные телефону, который затем выключит телевизор или предложит активировать режим сна. Это не просто автоматизация, а глубокая, контекстно-зависимая интеграция, всегда предвосхищающая ваши потребности. Personal Data Engine — это шаг к по-настоящему умной и заботливой экосистеме, где каждое устройство гармонирует с вашими желаниями и образом жизни, обеспечивая исключительное удобство и эффективность.

Расширенные возможности фото- и видеосъемки уровня Pro

Samsung Galaxy S25 Ultra 2025 года устанавливает новые стандарты в мобильной фото- и видеосъемке, предлагая расширенные возможности уровня Pro. Флагман оснащен передовой 200 Мп основной камерой, обеспечивающей невероятную детализацию, исключительную четкость и богатую цветопередачу. Пользователи оценят значительно улучшенный зум, позволяющий запечатлеть удаленные объекты с потрясающей ясностью, превосходящей возможности предыдущих поколений.

Samsung интегрировала мощные функции, вдохновленные лучшими практиками Apple и Google. Среди них — уникальная способность записывать лог-видео. Эта функция является незаменимым инструментом для профессиональной цветокоррекции на этапе постпродакшна, открывая двери для создания кинематографического качества прямо с вашего смартфона, доступного лишь на специализированном оборудовании.

Для идеальных групповых снимков появилась инновационная функция Best Face, разработанная на основе передовых алгоритмов Google. Она автоматически определяет и корректирует лица в кадре, устраняя моргания или неудачные выражения, гарантируя, что каждый человек на фотографии будет выглядеть безупречно.

Любители индивидуальной настройки цветопередачи оценят интеллектуальную функцию, аналогичную «Фотографическим стилям» Apple. Она позволяет создавать собственные фильтры на основе любого изображения, а затем тонко настраивать параметры, такие как баланс белого, насыщенность и зернистость. Это дает беспрецедентный контроль над эстетикой и художественной выразительностью ваших фотографий.

Искусственный интеллект Galaxy S25 Ultra также активно помогает в процессе съемки и редактирования. Например, через Gemini Live, ИИ-помощник может давать персонализированные советы по композиции и обработке фотографий, даже анализируя объект съемки (например, собаку). Это означает, что ваш питомец всегда будет выглядеть идеально, а вы получите мгновенные рекомендации по улучшению каждого кадра, превращая любительскую съемку в искусство.

Все эти инновации делают Galaxy S25 Ultra мощнейшим и интуитивно понятным инструментом для создания высококачественного визуального контента, способным удовлетворить запросы как любителей, так и профессионалов, открывая новые горизонты для творчества.

Беспрецедентная производительность Snapdragon 8 Elite с улучшенной системой охлаждения

Сердцем Samsung Galaxy S25 Ultra, как и всей линейки 2025 года, является эксклюзивный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite для Galaxy. Этот процессор представляет собой значительный скачок в мобильных технологиях, превосходящий по мощности своего предшественника, Snapdragon 8 Gen 3. Он специально оптимизирован для обеспечения беспрецедентной скорости и эффективности, что критически важно для высокопроизводительных игр и сложных задач искусственного интеллекта. Будь то запуск самых требовательных графических приложений или обработка данных для новых функций Galaxy AI, Snapdragon 8 Elite гарантирует мгновенный отклик и плавность работы.

Для поддержания такой колоссальной вычислительной мощности и предотвращения перегрева, Galaxy S25 Ultra оснащен увеличенной камерой испарительного охлаждения. Это усовершенствование играет ключевую роль в обеспечении стабильной и постоянной высокой производительности на пиковых частотах, что особенно важно для геймеров. Благодаря более эффективной системе охлаждения, смартфон способен дольше сохранять высокую производительность без троттлинга, позволяя наслаждаться длительными игровыми сессиями и ресурсоемкими приложениями без потери кадров или замедлений. Это существенное аппаратное улучшение, которое напрямую влияет на пользовательский опыт, делая его более комфортным и надежным даже при максимальных нагрузках.

Важным стратегическим решением Samsung в 2025 году стал отказ от разделения чипсетов: все модели Galaxy S25, включая S25 Ultra, S25 Plus и стандартный S25, оснащены единым Snapdragon 8 Elite. Это отличная новость для европейских покупателей, которые теперь всегда получат идентичную, бескомпромиссную производительность, ранее иногда отличавшуюся в зависимости от региона. Такой подход гарантирует единообразный и высококлассный опыт использования для всех пользователей по всему миру, подтверждая статус Galaxy S25 Ultra как одного из лучших смартфонов высокого класса на рынке и обеспечивая его способность справляться с любыми задачами, которые могут возникнуть в повседневной жизни или профессиональной деятельности. Производительность этого флагмана действительно беспрецедентна.

Глубокая интеграция с Google Gemini Advanced и кросс-приложения действия

Samsung Galaxy S25 Ultra выходит на новый уровень интеллектуальных возможностей благодаря глубокой и беспрецедентной интеграции с Google Gemini Advanced. Это сотрудничество, официально анонсированное на мероприятии Galaxy Unpacked, является одним из ключевых преимуществ нового флагмана. Пользователи Galaxy S25 Ultra, а также моделей S25 Plus и S25, получат эксклюзивный бонус — шесть месяцев премиум-подписки Gemini Advanced без дополнительной платы. Эта акция значительно повышает ценность устройств, предоставляя доступ к полному спектру ИИ-возможностей без ограничений и дополнительных трат, что в США эквивалентно сбережению почти 120 долларов.

Интеграция Gemini Advanced с Galaxy AI открывает двери для совершенно новых кросс-приложений действий. Теперь ваш смартфон способен не просто выполнять задачи в одном приложении, но и координировать действия между различными сервисами и функциями. Это позволяет ИИ-помощнику понимать контекст ваших запросов и выполнять комплексные задачи, требующие взаимодействия с несколькими приложениями одновременно. Например, вы можете дать команду, которая приведет к поиску информации в интернете, созданию заметки, отправке сообщения и планированию события в календаре — все это в рамках единого запроса.

Galaxy S25 Ultra с Gemini Advanced становится настоящим интеллектуальным центром, который предвосхищает ваши потребности. Возможности ИИ распространяются далеко за пределы стандартных голосовых команд. Теперь он может анализировать вашу активность, предлагать полезные действия и даже выполнять их за вас. Представьте, что ваш телефон может автоматически суммировать важные письма, создавать списки дел на основе ваших планов или даже редактировать фотографии, давая советы по композиции, как было продемонстрировано на Gemini Live с примером редактирования снимка собаки.

Это не просто набор отдельных ИИ-функций, а цельная, умная экосистема, где Google Gemini Advanced и Galaxy AI работают в тандеме, чтобы сделать ваш опыт использования смартфона максимально интуитивным, эффективным и персонализированным. Galaxy S25 Ultra с его кросс-приложениями действиями и глубокой интеграцией с Gemini Advanced действительно выводит концепцию «умного телефона» на качественно новый уровень, где устройство активно помогает вам в повседневной жизни, экономя ваше время и усилия.

Эволюция дизайна: тонкий корпус, закругленные углы и увеличенный дисплей

Внешний вид Samsung Galaxy S25 Ultra, флагмана 2025 года, хоть и сохраняет узнаваемые черты серии Galaxy S, включая поддержку S Pen, демонстрирует ряд важных и продуманных дизайнерских изменений, которые делают его заметно отличающимся от предшественников. На первый взгляд, он может показаться знакомым, но при ближайшем рассмотрении становятся очевидны значительные улучшения, направленные на повышение удобства использования и эстетической привлекательности.

Одним из наиболее заметных новшеств стали более выразительные кольца вокруг объективов камеры. Теперь они визуально напоминают дизайн, представленный в Galaxy Z Fold 6, и этот эстетический элемент прослеживается во всей линейке Galaxy S25. Это придает устройству более современный и унифицированный облик, подчеркивая его премиальный статус.

Значительные изменения коснулись и дисплея. Galaxy S25 Ultra получил немного больший экран с диагональю 6,9 дюйма, по сравнению с 6,8 дюйма у прошлогодней модели S24 Ultra. Увеличение размера дисплея стало возможным благодаря существенному уменьшению рамок на 15%, что позволило максимизировать полезную площадь экрана при сохранении относительно компактных габаритов.

Интеллектуальная экосистема Home AI с функцией распознавания окружения

В рамках презентации Galaxy Unpacked, компания Samsung уделила особое внимание развитию своей интеллектуальной экосистемы умного дома, представив Home AI. Эта концепция объединяет новую технологию распознавания окружающей среды и инновационные инструменты Generative AI Map View, призванные сделать ваш умный дом по-настоящему персонализированным и интуитивно понятным.

Распознавание окружающей среды является, пожалуй, самой революционной функцией. Это первая сенсорная технология, охватывающая всю экосистему SmartThings. Она позволяет вашим умным устройствам не просто определять ваше местоположение, но и понимать, что вы делаете в данный момент. На основе этой информации система способна автоматически оптимизировать окружающую среду. Представьте: вы делаете отжимания, и ваш холодильник, оснащенный ИИ, наблюдает за вами. Он может давать персональные советы по улучшению техники упражнений или корректировать продолжительность тренировки, основываясь на ваших движениях и физиологических данных. Это выходит за рамки простой автоматизации, предлагая активную, контекстно-зависимую помощь.

Второе важное обновление – это Generative AI Map View, которое значительно повышает эффективность распознавания окружающей среды. Теперь вы можете фотографировать и загружать в Map View реальные предметы интерьера. Это означает, что ваш домашний ИИ будет знать не только, где находится мебель, но и что это за мебель. Например, если у вас уже есть робот-пылесос Bespoke JetBot Combo с искусственным интеллектом, который частично использует эту возможность, новая функция AI Map View открывает двери для ещё большей персонализации и детализации. Система сможет точнее понимать расстановку предметов, их назначение и даже материалы, что позволит ей более эффективно управлять устройствами, предлагать более точные рекомендации и создавать по-настоящему умную и адаптивную домашнюю среду. Home AI с функцией распознавания окружения преобразует ваш дом в живой, реагирующий на ваши потребности организм.

Новые функции Galaxy AI: Now Brief и Audio Eraser

Samsung Galaxy S25 Ultra 2025 года значительно расширяет возможности искусственного интеллекта, представляя две инновационные функции Galaxy AI: Now Brief и Audio Eraser. Эти новые инструменты мгновенно доступны пользователям, делая взаимодействие со смартфоном продуктивнее и комфортнее, демонстрируя глубокую интеграцию ИИ в повседневную жизнь.

Функция Now Brief – это персонализированный ИИ, формируемый благодаря ядру Personal Data Engine. Она действует как ваш интеллектуальный ассистент, изучающий привычки и взаимодействия с устройствами Samsung. Цель Now Brief – помогать выполнять задачи быстрее или даже делать их за вас: сводка новостей, напоминания, рекомендации по расписанию, автоматизация рутинных действий на основе анализа поведения. ИИ предвосхищает ваши потребности, предоставляя актуальную информацию и действия через Bixby, Gemini или интерфейс системы. Это качественно новый уровень проактивной помощи, превращающий смартфон в партнера, способного оптимизировать ваше время и усилия.

Audio Eraser, как следует из названия, представляет собой мощный инструмент для работы со звуком. В контексте расширенных фото- и видеовозможностей Galaxy S25 Ultra, она революционизирует качество аудиозаписей. Audio Eraser использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения и удаления нежелательных фоновых шумов из аудио- и видеоматериалов: гул транспорта, шум толпы, ветер. Благодаря Audio Eraser, пользователи смогут создавать кристально чистые аудиодорожки для видео, улучшать качество голосовых заметок или обеспечивать идеальную слышимость во время звонков и конференций. Ценна для создателей контента, журналистов, всех, кто ценит качество звука, позволяя получать профессиональные результаты без сложного оборудования. Делает создание контента доступнее и качественнее прямо на устройстве.

Таким образом, Now Brief и Audio Eraser — ключевые элементы стратегии Galaxy AI, делающие Samsung Galaxy S25 Ultra интеллектуальным компаньоном, предугадывающим желания и помогающим во всём: от организации до создания медиаконтента.

Samsung Galaxy S25 Ultra, бесспорный флагман 2025 года, представляет собой не просто смартфон, а квинтэссенцию будущего, предлагающую набор функций, которые по-настоящему удивят и трансформируют привычное взаимодействие с технологиями. Его сердце – мощнейший чипсет Snapdragon 8 Elite с революционной системой охлаждения, гарантирующий беспрецедентную производительность для любых задач. Глубокая интеграция с Google Gemini Advanced и инновационный персонализированный ИИ с ядром Personal Data Engine обеспечивают умное, проактивное взаимодействие; кросс-приложения действия Galaxy AI предвосхищают ваши потребности, делая устройство незаменимым помощником. Расширенные возможности фото- и видеосъемки уровня Pro, включая передовую 200 Мп камеру, запись лог-видео и функцию Best Face, открывают простор для творчества и гарантируют безупречное качество контента. Эволюция дизайна с тонким корпусом, увеличенным 6,9-дюймовым дисплеем и закругленными углами обеспечивает как эстетическое наслаждение, так и исключительное удобство. Интеллектуальная экосистема Home AI с функцией распознавания окружения и новые функции Galaxy AI, такие как Now Brief и Audio Eraser, расширяют влияние смартфона на ваш дом и цифровую жизнь, создавая единую, адаптивную среду. Galaxy S25 Ultra — это ваш персональный портал в будущее, где передовые технологии становятся продолжением ваших возможностей, удивляя и вдохновляя, делая будущее буквально осязаемым в ваших руках, готовым к мгновенному использованию и трансформации мира.