iFixit оценили ремонтопригодность Google Pixel 10

Эксперты из iFixit опубликовали свой обзор ремонтопригодности флагманского смартфона Google Pixel 10. Новинка получила шесть баллов из десяти возможных. Специалисты отметили вытяжную ленту для извлечения аккумулятора, модульный разъем USB-C, сложный доступ к системной плате, плотно приклеенный экран, систему Pixelsnap с магнитами, довольно легко открывающееся тыльное стекло снимается легко и винты стандарта T3 Torx Plus.

Напомним, что Pixel 10 оснащается фирменным процессором Tensor G5 с тактовой частотой до 3,4 ГГц, 6,3-дюймовым дисплеем LTPS-OLED с разрешением 2424:1080 пикселей, частотой обновления 60-120 Гц, яркостью до 2000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, корпусом толщиной 7,6 мм, защитой от воды и пыли (IP68), 12 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10,5 Мп (телеобъектив и OIS), фронтальной камерой на 10,5 Мп, аккумулятором ёмкостью 4970 мАч, а также поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 30 Вт и 15 Вт соответственно.