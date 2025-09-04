iPhone 17 Air будут продавать за 999 долларов

«В нашей модели мы предполагаем отказ от версии с 128 ГБ для iPhone 17 Pro и повышение цены на модель Air на 100 долларов по сравнению с прошлым годом». Стоит отметить, что прошлогодний iPhone 16 Plus стоил 899 долларов, что означает, что iPhone 17 Air, заменяющий модель Plus в линейке Apple, по оценке Morgan Stanley, вероятно, будет стоить 999 долларов. Конечно, ожидания Morgan Stanley по ценообразованию iPhone резко контрастируют с консенсусом Уолл-стрит, где прогнозируется практически нулевой рост продаж и всего 1 процент роста средней цены. Будет интересно посмотреть на то, что в итоге реализует компания, ведь от этого во многом зависит будущее американского производителя смартфонов. Если цена будет слишком высокой, пользователи просто откажутся от покупки и это ударит по выручке бренда.