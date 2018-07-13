Топ 10 лучших игровых наушников для ПК 2018. Razer ManO’War

2018-07-13, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Razer ManO’War; [105]
В настоящее время лучшие игровые мониторы либо не оснащены динамиками, либо они имеют отвратительные характеристики звучания, что их попросту невозможно использовать. И если вам нужен хороший звук скорее всего вы выбираете между хорошими компьютерными динамиками или, что будет лучше, игровыми наушниками.
Но хорошая компьютерная акустика порой стоит больших денег и занимает много места на рабочем столе, поэтому лучше остановиться на выборе игровой гарнитуры – они часто имеют хорошее звучание и практически не занимают место на вашем столе.

1. HyperX Cloud Revolver S

Когда мы проводили обзор данной гарнитуры, то мнения немного разделялись. С одной стороны, она оснащена отличным 7.1-канальный объемным звуком, воспроизводимый с помощью внешней звуковой карты. С другой стороны, она имеет достаточно большую стоимостью, по сравнению с другими аналогичными гарнитурами. Но HyperX Cloud Revolver S является одной из лучших гарнитур от HyperX, она приятна в использовании и имеет первоклассный звук.

2. SteelSeries Arctic Pro

Если ваш взгляд пал на бренд SteelSeries, то смело можно выбирать гарнитуру SteelSeries Arctic Pro которая имеет чистое звучание и оригинальный дизайн. Мало того, что эти наушники имеют захватывающий объемный звук, который может прекрасно передать атмосферу любой игры. Также благодаря встроенному DAC усилителю, Arctis Pro хорошо послужит вам во время прослушивания музыки. Да гарнитура стоит немалых денег, но за них вы получите удобную и насыщенную звуком гарнитуру.

3. Logitech G Pro

Многие недорогие игровые гарнитуры имеют посредственный дизайн и не всегда хорошее звучание, но гарнитура Logitech G Pro предлагает фантастическое качество звука и большую надежность. За всего 90 долларов вы получите наушники от Logitech с отличным звуком и эргономичностью, при этом ваши деньги не будут потрачены впустую на ненужную RGB подсветку или другие ненужные опции.

4. Astro A20

Если вы находитесь в поисках лучшей гарнитуры, но вам часто попадаются подходящие наушники стоимость которых составляет более 300 долларов от которых вам становиться тошно, но теперь вы можете взглянуть на Astro A20s. Благодаря высокому качеству стереозвука и беспроводному режиму, работающей до 15 часов в автономном режиме, эта гарнитура имеет все необходимые функции, которые могут потребоваться в таком ценовом диапазоне. Конечно, у неё нет объемного звучания, но это компенсируется её эргономичностью и сроком службы батареи.

5. Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition

На протяжении многих лет Creative делала себе имя, которому сейчас можно смело доверять, когда речь заходит об аудио-продуктах – и Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition еще больше подчеркивает данное наследие. Вместо того, чтобы просто сидеть и использовать выигрышные решение предыдущих продуктов, Creative взяли гарнитуру Sound BlasterX H7 и полностью изменили её структуру, создав гарнитуру, которая выглядит очень интересно и привлекательно. Если вы ищете удобную, прочную и качественную гарнитуру, Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition особенно привлекает к себе внимание и имеет низкую стоимость, благодаря чему является одним из лучших решений для ПК.

6. SteelSeries Arctis Pro Wireless

Компромиссы стали уже частью повседневной жизни, но никто не любит на них идти. К счастью, с помощью SteelSeries Arctis Pro Wireless вам не нужно идти на эти самые компромиссы, вы можете получить беспроводную высококачественную гарнитуру без потери в качестве звука. Её оснастили уникальной и очень удобной системой зарядки двух батареек, которая позволяет использовать гарнитуру практически бесконечно.

7. HyperX Cloud Flight

HyperX Cloud Flight – это долгоиграющая беспроводная игровая гарнитура, которая может проработать до 30 часов в автономном режиме. Это означает, что вы можете пользоваться гарнитурой два полных дня без подзарядки. Тем не менее – если сравнивать Cloud Flight с Astro A20, HyperX Cloud Flight имеет только стереозвучание, которое находится на совершенно другом уровне проигрывания музыки и игровых моментов.

8. Corsair HS70 Wireless

Corsair выпустила одну из лучших игровых гарнитур в конце прошлого года Corsair HS50, и теперь она усовершенствовала эту модель, сделав её беспроводной и снабдив опцией объемного звучания. Эти возможности сами по себе создаю отличную игровую гарнитуру, но, если вы добавите ко всему этому одно из лучших программных обеспечений Corsair CUE, оно сделает наушники еще лучше.

9. Corsair Void Pro RGB Wireless

Не так давно Corsair была известна только, как производитель комплектующих для ПК, но за последние пять лет они стали более известны благодаря выпуску игровых периферийных устройств. С такими устройствами, как Corsair Void RGB Wireless, не трудно понять почему все так произошло. Теперь же несмотря на внушительную стоимость, Void Pro RGB Wireless имеет отличное качество звука и отличное RGB освещение, благодаря чему гарнитура оправдывает свою стоимость.

10. Razer ManO’War

Быстрая и простая настройка с помощью USB-приемника, который хранится внутри гарнитуры для более безопасной транспортировки. Razer ManO’War – это удобная игровая гарнитура, предназначенная для FPS или других игр где требуется объемное звучание. Конечно, она имеет более большие размеры по сравнению с другими гарнитурами, но мягкие амбушюры из кожзаменителя делают её более удобной в течении длительных игровых сессий. Также с помощью фирменной Chroma RGB подсветки, которую можно настроить с помощью Razer Synapse, она выглядит еще более привлекательно.


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