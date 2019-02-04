Топ лучших игровых ноутбуков на процессоре Intel Core i9

MSI GT75 8RF Titan

Современные мощные игровые ноутбуки, не уступают игровым стационарным компьютерам. Ведь сейчас все топовые ноутбуки выпускаются на новом процессоре Intel Core i9. Кроме процессора, каждый производитель соответственно добавляет что то свое для увеличения производительности, тем самым, дав понять что игровой ноутбук не просто слово. Поэтому мы подготовили подборку самых лучших и мощных ноутбуков по мнению МегаОбзор.

ASUS ROG G703GI

Ноутбук MSI GT75 8RF Titan - MSI не скупится, когда речь идет о скорости: шесть полностью разблокированных ядер и эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost Titan – настоящий подарок для любителей экстремального разгона. Удобство длительной работы обеспечивает большой экран 17,3 дюймов. Для выхода в интернет предусмотрен Wi-Fi модуль с поддержкой высокого стандарта приема и передачи данных. Для обмена информацией предусмотрены разъемы USB и HDMI, при помощи которых подключается офисная техника, видеокамеры, фотоаппараты, переносные съемные диски, телефоны и другие девайсы. Подсветка клавиатуры черного ноутбука MSI GT75 Titan 8RF-069RU позволяет работать при слабом освещении.

Alienware 17 R5

Ноутбук ASUS ROG G703GI - внутри работает новейший процессор Intel Coffee Lake-H с шестью ядрами. В зависимости от конфигурации и цены G703GI, ASUS предлагает Core i7-8750H или дружественный к оверклокерам Intel Core i9-8950HK, который штатно работает на существенно более высоких тактовых частотах и оснащен большим кэшем. Также в "старшей" конфигурации доступны 64 Гбайт памяти DDR4 RAM и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080, которая довольно близка к настольному варианту. Конечно, не обошлось без быстрого накопителя M.2 SSD с интерфейсом PCI Express, причем поддерживается установка до трех накопителей, которые можно объединить в скоростной массив RAID 0. Для хранения данных и игровой коллекции доступен дополнительный гибридный SSHD. Диагональ дисплея составляет 17,3", поддерживается дружественное к геймерам разрешение 1.920 x 1.080 пикселей и скоростная панель на 144 Гц и 3 мс.

Acer Predator Helios 500

Ноутбук Alienware 17 R5 - этот ноутбук создан для тех, кто хочет получить надежное и производительное компьютерное устройство с наиболее востребованным функционалом. Данная модель полностью удовлетворяет данные требования. Диск большого объема предоставляет вам возможности для долговременного хранения необходимой виртуальной информации. Устройство оборудовано веб-камерой и микрофоном, благодаря которым вы сможете организовывать видеоконференции с партнерами по бизнесу и коллегами по работе.

DELL XPS 15 9570

Ноутбук Acer Predator Helios 500 - этому ноутбуку не страшны любые препятствия. В нем стоит мощный шестиядерный процессор Core i9 8950HK, 32 Гб RAM и производительный ускоритель GeForce GTX 1070 с 8 Гб видеопамяти. В корпусе установлены стереодинамики, выдающие глубокий и громкий звук. В аудио сбалансированы частоты: наряду с высокими слышны басы, воспроизводимые встроенным сабвуфером. Ноутбук Acer Predator Helios 500 PH517-51-95Y8 комплектуется HDD на 2 Тб и SSD на 512 Гб. Пара вентиляторов Acer AeroBlade 3D обеспечивает эффективное охлаждение внутренних компонентов. Своевременный отвод горячего воздуха не приводит к перегреву и нестабильной работе устройства. 17.3-дюймовый IPS-экран транслирует четкое изображение и широкую обзорность. Высокое разрешение 3840×2160 пикселей позволяет видеть детализированную картинку, что немаловажно в игровом процессе.

Ноутбук DELL XPS 15 9570 - компактная модель, которую можно использовать как для дома, так и для офисной работы с различными программным обеспечением. Шестиядерный процессор Intel Core i7 8750H в сочетании с оперативной памятью 16 ГБ и графическим контроллером nVidia GeForce GTX 1050Ti обеспечивают высокую производительность и скорость работы при решении различных задач. Ультрабук DELL XPS 15 i7 8750H, серебристый оснащен 15-дюймовым сенсорным экраном со светодиодной подсветкой, поддерживающим высокое разрешение 3840×2160, что позволяет получить качественное изображение.