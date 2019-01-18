Топ лучших смартфонов по объемам продаж на конец 2018 года

2019-01-18, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Redmi Note 5A 2/16GB; [103]
2018 год уже позади, следовательно многие подводят итоги прошлого года. И вот мы тоже решили подвести итоги прошлого пода, показав вам Топ лучших смартфонов по объемам продаж в колличественном выражении. Данная статистика была зафиксирована по Москве.

Xiaomi Redmi Note 5A 2/16GB


1 место Xiaomi Redmi Note 5A 2/16GB - идеальное решение для пользователя, который хочет видеть в устройстве только самый востребованный функционал и не желает переплачивать за редко используемые функции. Данная модель характеризуется мощным аппаратным оснащением и большим количеством возможностей, открывающим вам огромный мир развлечений, игр и Интернета. На лицевой панели представленной техники располагается обрамленный черной рамкой экран с диагональю 5.5 дюймов: благодаря такому размеру смартфон идеально лежит в руке, им легко можно пользоваться одной рукой. Корпус смартфона Xiaomi Redmi Note 5A имеет привлекательную серую расцветку. Обширный диапазон частот мобильных сетей, включающий востребованные стандарты 4G (LTE), обеспечит вас идеальным сигналом для приема и совершения звонков в любых условиях.

VERTEX Impress Luck


2 место VERTEX Impress Luck - данный смартфон обеспечит своему счастливому владельцу все возможности для комфортного общения с родными и близкими и повседневной эксплуатации устройства. Представленная модель обладает утонченной золотистой расцветкой корпуса, поэтому за свой внешний вид она уже успела полюбиться миллионам прекрасных женщин. Устройство выпущено на мировой рынок в 2017 году, поэтому в нем вы найдете только самые передовые технологии. Наиболее востребованные стандарты мобильной связи (2G и 3G) поддерживаются этим представителем цифровой техники. Vertex Impress Luck обеспечивает возможность разграничения тарифов для совершения звонков и мобильного интернета путем установки двух SIM-карт формата Micro-SIM. Ярки 5-дюймовый экран, изготовленный по технологии IPS, гарантирует трансляцию красочного и четкого изображения в разрешении 854x480 пикселей. Хорошая цветопередача обеспечена высоким числом цветов дисплея, равняющимся 16 млн. Вы не ощутите зрительного дискомфорта даже спустя несколько часов непрерывного использования смартфона благодаря высокой плотности пикселей, достигающей 196 ppi.

Apple iPhone SE 32GB


3 место Apple iPhone SE 32GB - этот смартфон представляет собой прочную модель в металлической оправе. Диагональ экрана 4" делает комфортным выполнение ежедневных задач. Работа экрана основана на матрице IPS, которая дарит разрешение 1136x640. Процессор Apple A9 с частотой 1.8 ГГц гарантирует стабильность в работе, а наряду с модулем памяти 2 ГБ – быстродействие при одновременном пользовании несколькими приложениями. В распоряжение пользователей дается 32 ГБ встроенной памяти. Изюминкой Apple iPhone SE является сервис Siri, позволяющий управлять действиями посредством голоса. При этом можно использовать гарнитуру. Для выполнения качественной съемки модель использует камеру на 12 Мп со вспышкой, автофокусировкой, сенсором BSI, многочисленными функциями и гибкой настройкой. Для доступа в Сеть при отсутствии Wi-Fi смартфон использует модули 3G, 4G. Для дополнительного комфорта он оснащен GPS, гироскопом, акселерометром, датчиками расстояния, отпечатков пальцев и освещения. Аккумулятор в 1624 мАч дарит 14 часов работы модели в режиме разговора.

Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532F


4 место Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532F - оптимальный выбор для тех, кто предпочитает без ограничений общаться, отдыхать за веб-серфингом и просмотром мультимедиа. Ведь функционал и конструктивные особенности устройства тщательно продуманы. Оно работает на базе процессора с 4 ядрами, функционирующими в частоте 1.4 ГГц. Это, а также объем «оперативки» на 1.5 ГБ говорят об отличном разгоне системы даже при запуске ресурсоемких приложений. Быстрый доступ в сеть обеспечит поддержка сетей 4G, а удовольствие от просмотра контента - пятидюймовый дисплей с хорошим разрешением. Samsung SM-G532F Galaxy J2 Prime обладает емкостным аккумулятором, заряда которого хватит на порядка 12 ч работы. 8 ГБ встроенной памяти довольно для хранения довольно внушительного массива информации. Но по необходимости этот объем можно увеличить еще на впечатляющие 256 ГБ. Устройство в корпусе из высококачественного пластика серого цвета выглядит стильно и изящно.

    Также известны Топ-5 смартфонов по объемам продаж в денежном выражении на конец 2018 года:
  • iPhone SE 32Gb, Space Gray
  • iPhone X 64Gb, Space Gray
  • iPhone 6 32Gb, Space Gray
  • iPhone 8 64Gb, Space Gray
  • iPhone X 64Gb, Silver

Комментарии:
Обзор плюсов и минусов смартфона Lenovo ...
Обзор плюсов и минусов смартфона Lenovo Перед анонсом Lenovo Z5 китайский производитель интриговал общественность заявлениями о 4 ТБ встроенной п...
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti без поддержки...
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti без поддержкиМы слышали много слухов , что Nvidia планирует объявить новую GTX 11-серию графических карт, и теперь поя...
IPhone XR 2019 года будет поддерживать б...
IPhone XR 2019 года будет поддерживать бИз-за современной конструкции антенны iPhone XR бюджетный флагман работает не так хорошо, как премиальная...
Apple Watch Series 4 обучат предсказыват...
Apple Watch Series 4 обучат предсказыватApple Watch Series 4 могут помочь диагностировать риск инсульта в будущем благодаря предстоящему исследов...
Microsoft может представить HoloLens 2 н...
Microsoft может представить HoloLens 2 нMicrosoft может представить новую гарнитуру дополненной реальности - HoloLens 2, на предстоящем MWC 2019....
Тизер смартфона Vivo APEX 2019...
Тизер смартфона Vivo APEX 2019Vivo выпустила тизер, подтверждающий, что он продемонстрирует смартфон APEX 2019 на мероприятии, которое ...
Демонстрационное видео рендера LG G8...
Демонстрационное видео рендера LG G8В интернете появилось демонстрационное видео рендера LG G8. ...
Роботизированная собака ANYmal после пад...
Роботизированная собака ANYmal после падИсследователи научили собаку-робота преодолевать одну из самых сложных задач для четвероногого дроида, вс...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор BBK BIM 220. Настольный льдогенераторОбзор BBK BIM 220. Настольный льдогенератор
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HUAWEI P Smart (2019) 3/32GBОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HUAWEI P Smart (2019) 3/32GB
Обзор Huawei Watch GT 2. Умные часы с автономностью до 30 днейОбзор Huawei Watch GT 2. Умные часы с автономностью до 30 дней
Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu X8 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Meizu X8 4/64GB
Сравнение OnePlus 6T 8/128GB и Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Камера, быстродействие, удобство и внешний видСравнение OnePlus 6T 8/128GB и Xiaomi Mi8 Pro 8/128GB. Камера, быстродействие, удобство и внешний вид
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2...
Предварительный обзор GIGABYTE Aorus AD2В последнее время игровых мониторов появилось нереально много и каждый обладает какими-то своими особенны...
Обзор Lemmings. Странная головоломка...
Обзор Lemmings. Странная головоломкаИграть в головоломки на смартфоне то еще удовольствие — иногда разработчик делает слишком сложные уровни,...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая ...
Предварительный обзор Sony A6400. Новая Сегодня компания Sony официально анонсировала свою новую беззеркальную камеру под названием A6400, котора...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случа...
Обзор Evil Factory. Динамит на все случаВ казуальных играх геймеры ценят возможность зайти, быстро поиграть и двинуться дальше. Очень небольшая а...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard ...
Предварительный обзор Vivo Z3i Standard Производителям смартфонов сейчас крайне тяжело удивлять своих потенциальных покупателей — мы уже вдоволь ...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от з...
Обзор Space Pioneer. Очищаем космос от зТема покорения космоса многим интересна по целому ряду причин. Например потому, что на самом деле практич...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000...
Предварительный обзор Dell Inspiron 7000На выставке CES 2019 показали множество интересных игровых устройств, продемонстрировали игровые мониторы...
Обзор Potion Punch. Готовим странные нап...
Обзор Potion Punch. Готовим странные напКрайне редко в последнее время мне попадаются интересные казуальные игры, которыми действительно можно ка...
Предварительный обзор MSI Prestige PS341...
Предварительный обзор MSI Prestige PS341Мы привыкли к тому, что компания MSI выпускает исключительно игровые решения — мониторы, клавиатуры, мышк...
Обзор Almost Hero. Лучший кликер...
Обзор Almost Hero. Лучший кликерБольшинство современных кликеров построены на основе довольно простых механик, которые очень быстро приед...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27g...
Предварительный обзор Lenovo Legion Y27gИгровые мониторы пользуются невероятной популярностью среди геймеров, так как это действительно крутой пр...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. ...
Предварительный обзор Lenovo Yoga A940. На выставке CES 2019 показали массу интересных решений — ноутбуков для геймеров, здоровенных мониторов ил...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor