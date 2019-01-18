Топ лучших смартфонов по объемам продаж на конец 2018 года

Xiaomi Redmi Note 5A 2/16GB

2018 год уже позади, следовательно многие подводят итоги прошлого года. И вот мы тоже решили подвести итоги прошлого пода, показав вам Топ лучших смартфонов по объемам продаж в колличественном выражении. Данная статистика была зафиксирована по Москве.

VERTEX Impress Luck

Xiaomi Redmi Note 5A 2/16GB - идеальное решение для пользователя, который хочет видеть в устройстве только самый востребованный функционал и не желает переплачивать за редко используемые функции. Данная модель характеризуется мощным аппаратным оснащением и большим количеством возможностей, открывающим вам огромный мир развлечений, игр и Интернета. На лицевой панели представленной техники располагается обрамленный черной рамкой экран с диагональю 5.5 дюймов: благодаря такому размеру смартфон идеально лежит в руке, им легко можно пользоваться одной рукой. Корпус смартфона Xiaomi Redmi Note 5A имеет привлекательную серую расцветку. Обширный диапазон частот мобильных сетей, включающий востребованные стандарты 4G (LTE), обеспечит вас идеальным сигналом для приема и совершения звонков в любых условиях.

Apple iPhone SE 32GB

VERTEX Impress Luck - данный смартфон обеспечит своему счастливому владельцу все возможности для комфортного общения с родными и близкими и повседневной эксплуатации устройства. Представленная модель обладает утонченной золотистой расцветкой корпуса, поэтому за свой внешний вид она уже успела полюбиться миллионам прекрасных женщин. Устройство выпущено на мировой рынок в 2017 году, поэтому в нем вы найдете только самые передовые технологии. Наиболее востребованные стандарты мобильной связи (2G и 3G) поддерживаются этим представителем цифровой техники. Vertex Impress Luck обеспечивает возможность разграничения тарифов для совершения звонков и мобильного интернета путем установки двух SIM-карт формата Micro-SIM. Ярки 5-дюймовый экран, изготовленный по технологии IPS, гарантирует трансляцию красочного и четкого изображения в разрешении 854x480 пикселей. Хорошая цветопередача обеспечена высоким числом цветов дисплея, равняющимся 16 млн. Вы не ощутите зрительного дискомфорта даже спустя несколько часов непрерывного использования смартфона благодаря высокой плотности пикселей, достигающей 196 ppi.

Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532F

Apple iPhone SE 32GB - этот смартфон представляет собой прочную модель в металлической оправе. Диагональ экрана 4" делает комфортным выполнение ежедневных задач. Работа экрана основана на матрице IPS, которая дарит разрешение 1136x640. Процессор Apple A9 с частотой 1.8 ГГц гарантирует стабильность в работе, а наряду с модулем памяти 2 ГБ – быстродействие при одновременном пользовании несколькими приложениями. В распоряжение пользователей дается 32 ГБ встроенной памяти. Изюминкой Apple iPhone SE является сервис Siri, позволяющий управлять действиями посредством голоса. При этом можно использовать гарнитуру. Для выполнения качественной съемки модель использует камеру на 12 Мп со вспышкой, автофокусировкой, сенсором BSI, многочисленными функциями и гибкой настройкой. Для доступа в Сеть при отсутствии Wi-Fi смартфон использует модули 3G, 4G. Для дополнительного комфорта он оснащен GPS, гироскопом, акселерометром, датчиками расстояния, отпечатков пальцев и освещения. Аккумулятор в 1624 мАч дарит 14 часов работы модели в режиме разговора.



Также известны Топ-5 смартфонов по объемам продаж в денежном выражении на конец 2018 года:

iPhone SE 32Gb, Space Gray

iPhone X 64Gb, Space Gray

iPhone 6 32Gb, Space Gray

iPhone 8 64Gb, Space Gray

iPhone X 64Gb, Silver

Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532F - оптимальный выбор для тех, кто предпочитает без ограничений общаться, отдыхать за веб-серфингом и просмотром мультимедиа. Ведь функционал и конструктивные особенности устройства тщательно продуманы. Оно работает на базе процессора с 4 ядрами, функционирующими в частоте 1.4 ГГц. Это, а также объем «оперативки» на 1.5 ГБ говорят об отличном разгоне системы даже при запуске ресурсоемких приложений. Быстрый доступ в сеть обеспечит поддержка сетей 4G, а удовольствие от просмотра контента - пятидюймовый дисплей с хорошим разрешением. Samsung SM-G532F Galaxy J2 Prime обладает емкостным аккумулятором, заряда которого хватит на порядка 12 ч работы. 8 ГБ встроенной памяти довольно для хранения довольно внушительного массива информации. Но по необходимости этот объем можно увеличить еще на впечатляющие 256 ГБ. Устройство в корпусе из высококачественного пластика серого цвета выглядит стильно и изящно.