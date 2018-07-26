Топ продаж смартфонов в Китае

Аналитическая компания Canalys сообщила о продажах смартфонов в Китае. Оказалось, что громадную часть локального рынка заняли китайские производителя — Huawei здесь продает 27% от общего количества смартфонов, а Oppo занимает вторую позицию с 21%. Третье место досталось Vivo, а четвертое за Xiaomi. Получается, что «внешние» компании продают очень смешное количество смартфонов в Поднебесной, а вот местные компании пользуются громадным спросом. Это и позволяет им так активно развиваться — пока Apple продает в Европе по 10 миллионов смартфонов в квартал, Huawei в Китае продает сто миллионов устройств. Важно отметить, что общее количество смартфонов от других брендов уменьшилось до 18%, а все вышеописанные компании лишь нарастили показатели в сравнении с прошлым годом. Вот вам и китайские компании.