Топовая версия OnePlus 9R готова к выходу

Компания OnePlus объявила о том, что топовый вариант смартфона OnePlus 9R с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти появится в продаже уже завтра утром. Ранее аппарат был доступен в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что OnePlus 9R позиционируется производителем как игровой смартфон. Он оснащается мощным процессором Qualcomm Snapdragon 870, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 3.1, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX586), 16 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт.
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