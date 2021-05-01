Топовая версия Realme GT подешевела до $490

Сетевые источники сообщили о том, что один из самых доступных флагманов, Realme GT, снова подешевел. Речь идет о топовом варианте на 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Теперь эта версия стоит 490 долларов.

Напомним, что аппарат оснащается флагманским чипсетом Snapdragon 888, быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, двумя датчиками внешней освещённости, стереодинамиками, поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, жидкостной системой охлаждения, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой зарядки на 65 Вт и предустановленной оболочкой Realme UI 2.0 на базе Android 11.
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