Топовая версия Redmi K30 Pro подешевела до $460

Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на флагманский смартфон Redmi K30 Pro, который был выпущен в марте этого года. На этот раз удешевление коснулось топовой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, за которую просят 460 долларов. К сожалению, снижение цены пока актуально только для Китая.

Напомним, что смартфон характеризуется топовым процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тыльной квадрокамерой на 64 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, поддержкой сетей 5G и быстрой зарядки мощностью 33 Вт.