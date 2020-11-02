Топовая версия Redmi K30 Pro подешевела до $460

Компания Xiaomi в очередной раз снизила цену на флагманский смартфон Redmi K30 Pro, который был выпущен в марте этого года. На этот раз удешевление коснулось топовой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, за которую просят 460 долларов. К сожалению, снижение цены пока актуально только для Китая.

Напомним, что смартфон характеризуется топовым процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тыльной квадрокамерой на 64 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, поддержкой сетей 5G и быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Комментарии и отзывы Redmi K30 Pro
Обзоры:
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Новости:
Смартфоны серии iPhone 12 показали на пресс-рендерах

Известный достоверными утечками инсайдер Eclynoh опубликовал на сайте Slashleaks качественные изображения...
OPPO A33 с дисплеем 90 Гц представлен в Европе

В конце сентября OPPO анонсировала смартфон OPPO A33 в Индонезии, теперь смартфон официально доступен в Е...
BL6000 Pro - первый в мире защищенный телефон 5G

4G скоро уходит в прошлое, поскольку многие новые смартфоны запускаются с подключением к сети 5G. Принима...
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGBОбзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGB
Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4Лучший HDD. Western Digital HUS726T4TALE6L4
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco UltraОбзор умная кормушка Petoneer Nutri Feeder и поилка-фонтан Fresco Ultra
Электрический чайник 17Pin Star Travel M...
Электрический чайник 17Pin Star Travel MXiaomi известна тем, что занимается краудфандингом широкого спектра продуктов на своей специальной краудф...
HUAWEI выпустила беспроводные наушники F...
HUAWEI выпустила беспроводные наушники FHUAWEI представила беспроводные наушники FreeBuds Studio наряду с серией Mate40. ...
Lenovo представила новые ноутбуки Yoga 1...
Lenovo представила новые ноутбуки Yoga 1Компания Lenovo представила новую линейку ноутбуков Yoga, в которую входят Yoga 13s, Yoga 14s и Yoga 14c....
В Telegram доступны видеозвонки для поль...
В Telegram доступны видеозвонки для польTelegram постоянно совершенствуется и на данный момент является одним из лучших приложением для обмена со...
OnePlus 8T получит улучшенную фронтальну...
OnePlus 8T получит улучшенную фронтальнуВ сети появились новые подробности о смартфоне OnePlus 8T, который будет официально представлен уже 14 ок...
Шланги для водяного охлаждения Alphacool...
Шланги для водяного охлаждения AlphacoolAlphacool представила новые шланги для водяного охлаждения. AlphaTube HF предлагает широкий спектр вариан...
Обзор Playme HS-801. Бесконтактный диспе...
Обзор Playme HS-801. Бесконтактный диспеПредставляем вашему вниманию бесконтактный диспенсер для антисептика от компании Playme. Устройство являе...
Как выбрать чехол для Huawei MediaPad M7...
Как выбрать чехол для Huawei MediaPad M7Довольно часто пользователи приобретают достаточно дорогой планшетный компьютер, а потом задают вопрос о ...
Huawei Mate40 RS Porsche Design вызвал а...
Huawei Mate40 RS Porsche Design вызвал аПредставленный на прошлой неделе Huawei Mate 40 RS Porsche Design стал одним из самых дорогих смартфонов ...
Представлен игровой монитор ASUS TUF Gam...
Представлен игровой монитор ASUS TUF GamКомпания ASUS представила игровой монитор TUF Gaming VG279QR, который получил 27-дюймовую IPS-панель с ра...
Полные спецификации Moto E7...
Полные спецификации Moto E7В прошлом месяце Motorola анонсировала смартфон Moto E7 Plus, похоже, что теперь компания готовится к вып...
PNY выпустила твердотельный накопитель X...
PNY выпустила твердотельный накопитель XPNY выпустила твердотельный накопитель XLR8 CS3040 NVMe Gen4 x4. Он обеспечивает высокую производительнос...
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор MARVO G15. Недорогой игровой коврикОбзор MARVO G15. Недорогой игровой коврик
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor