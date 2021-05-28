Топовая версия Redmi K40 Pro+ подешевеет в Китае

Компания Xiaomi объявила о временном снижении цены на топовую версию смартфона Redmi K40 Pro+, которая может похвастаться 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. С 1 по 3 июня данный вариант можно будет купить в Китае по цене в 533 доллара, а не за 575 долларов как обычно.

Среди главных особенностей Redmi K40 Pro+ можно отметить 6,67-дюймовый Samsung AMOLED E4 экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, топовую платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5, флеш-память UFS 3.1, тройную тыльную камеру с модулями на 108 Мп, 8 Мп и 5 Мп, адаптер Wi-Fi 6E и поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Комментарии и отзывы Redmi K40 Pro+
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