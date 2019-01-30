Топовая версия Redmi Note 7 Pro получит 6/128 ГБ памяти

Недавно один из топ-менеджеров компании Xiaomi, Лей Цзунь, опубликовал опрос, в котором предлагал выбрать недостающую версию для смартфона Redmi Note 7 Pro. Пользователям больше прочих понравился вариант на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Позже Цзунь процитировал в переписке эту версию с другим топ-менеджером компании, Лю Вейбингом. Стало быть, недорогой смартфон получит такую конфигурацию памяти. Напомним, что Redmi Note 7 Pro отличается от стандартной модели 48-Мп камерой с главным датчиком Sony IMX586 и процессором Snapdragon 675. Точная дата его выхода пока не сообщается.