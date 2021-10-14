Топовый Samsung Galaxy S22 Ultra показали на рендерах

Дизайнер Джермейн Смит и профильное издание LetsGoDigital поделились качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra, который, по данным некоторых источников, могут выпустить под названием Galaxy Note 22 Ultra. На рендерах представлено два варианта дизайна. Что до технических характеристик, устройству прочат 6,8-дюймовый AMOLED-экран с изогнутыми краями, платформы Samsung Exynos 2200 и Qualcomm Snapdragon 899, от 12 ГБ ОЗУ и от 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 45 Вт, врезанную фронтальную камеру разрешением 40 Мп, отсек для стилуса S Pen и основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширокоугольный) и два 12-Мп модуля телефото с 3-кратным и 10-кратным оптическим зумом.