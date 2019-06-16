Топовый аппарат Sony Xperia 1

Электронная платформа Sony Xperia 1 основана на мощном мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 855 и имеет комплект памяти, представленный 6 ГБ «оперативки» и флэш-накопителем на 128 ГБ. Дисплей OLED 4K HDR обеспечивает разрешение 3840 x 1644 пикселей, размер диагонали составляет 6,5 дюйма. Также новинка оснащена батареей на 3300 мАч, тыльной камерой с тремя оптическими модулями и стереофоническими громкоговорителями. Уровень защиты от воды и пыли соответствует стандарту IP68.Флагман отличается от предыдущих смартфонов известного бренда уникальным «кинематографическим» дисплеем, имеющим формат 21:9.Стоимость новинки составит 990 долларов.