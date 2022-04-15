Топовый флагман Honor Magic4 Pro доступен для предзаказа в Китае

Компания Honor объявила, что принимает предварительные заказы на свой флагманский смартфон Honor Magic4 Pro, который будет доступен по цене 860 долларов.

Honor Magic4 Pro оснащен 6,81-дюймовым LTPO-экраном с разрешением 1312 x 2848 пикселей с контрастностью 5000000:1, максимальной яркостью 1000 кд/м 2 и плотностью 460 пикселей на дюйм. Он построен на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а также получил современную систему жидкостного охлаждения. Емкость аккумулятора составляет 4600 мАч, поддерживается 100-ваттная зарядка, что позволяет зарядить телефон с 0 до 100% примерно за 30 минут. Также есть поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Основная камера оснащена датчиками изображения разрешением 50, 50 и 64 Мп со 100-кратным цифровым зумом, а также 3D-камерой ToF. Смартфон соответствует степени защиты IP68.