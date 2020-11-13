Топовый iPhone 12 Pro Max появился в российской продаже

Компания Apple выпустила в России смартфон Phone 12 Pro Max, который доступен в графитовой, золотистой, серебристой и синей расцветках по цене в 109 990 рублей за версию со 128 ГБ флеш-памяти. Варианты на 256 ГБ и 512 ГБ обойдутся в 119 990 и 139 990 рублей соответственно.

Напомним, что новинка оснащается процессором Apple A14 Bionic, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,7-дюймовым Super Retina XDR (OLED) дисплеем с разрешением 2778:1284 пикселя, поддержкой HDR, True Tone, Haptic Touch и пиковой яркостью 1200 кд/м2, новым защитным стеклом Ceramic Shield, защитой от воды по степени IP68, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, тыльной квадрокамерой с тремя 12 Мп модулями (главный, сверхширик и телевик), оптической стабилизацией и лидаром, съемкой в Apple ProRAW и поддержкой Dolby Vision с 10-битным HDR.