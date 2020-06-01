Топовый камерофон Huawei P40 Pro+ стал доступен для заказа

Компания Huawei начала принимать предзаказы в Китае на свой флагманский камерофон Huawei P40 Pro+. Старт продаж намечен на 6 июня. Версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти оценена в 1119 долларов, а вариант с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти обойдется в 1245 долларов.

Напомним, что камера Huawei P40 Pro+ имеет 10-кратный оптический, 20-кратный гибридный и 100-кратный цифровой зум, а также двойную систему оптической стабилизации. В главном модуле используется 1/1,28-дюймовый датчик Sony IMX700 разрешением 50 Мп и объектив с диафрагмой f/1,9.
Комментарии и отзывы Huawei P40 Pro+
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