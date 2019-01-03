Топовый камерофон Nokia 9 PureView будет стоить 750 евро

Сетевые источники поделились подробностями о стоимости и дате анонса флагманского смартфона Nokia 9 PureView, который получит камеру с пятью модулями. Итак, официальный дебют должен состояться в промежутке между 14 и 27 января, а его цена составит 750 или 800 евро в зависимости от страны. Сначала новинка выйдет в Европе, а потом в остальном мире. Напомним, что Nokia 9 PureView прочат мощный процессор Snapdragon 845, 5,99-дюймовый дисплей с разрешением 2К, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а также поддержку беспроводной зарядки.