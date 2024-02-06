Топовый ноутбук Acer Predator Tomahawk 18 появился в продаже

Компания Acer выпустила в китайскую продажу представленный недавно игровой ноутбук Predator Tomahawk, который доступен в двух вариантах экрана – с диагональю 16 дюймов и 18 дюймов. Старшая модель характеризуется 24-ядерным 32-поточным чипом Intel Core i9-14900HX с максимальной частотой до 5,84 ГГц, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, двумя дополнительными разъемами M.2, 18-дюймовым Mini LED-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, соотношением сторон 16:10, 1000 зонами подсветки, частотой обновления до 250 Гц, временем отклика 3 мс, пиковой яркостью 1000 нит и 100-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, а также системой охлаждения с двумя вентиляторами, пятью тепловыми трубками, испарительной камерой и теплопроводящим материалом из жидкого золота. Её цена составляет 3360 долларов.

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