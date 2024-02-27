Топовый ноутбук Lenovo Legion Y9000K 2024 появился в продаже

Компания Lenovo выпустила в китайскую продажу флагманский ноутбук Legion Y9000K 2024, за который просят 30 тысяч юаней или около 4170 долларов. Новинка характеризуется 24-ядерным чипом Intel Core i9-14900HX с максимальной частотой 5,8 ГГц, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 с 16 ГБ памяти, 64 ГБ ОЗУ DDR5-5600, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 2 ТБ, 16-дюймовым экраном с подсветкой Mini LED, разрешением 3200:2000 пикселей, 100% охватом цветового пространства Adobe RGB, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, батареей ёмкостью 99,9 Втч, зарядкой мощностью 330 Вт, портами USB-C и HDMI 2.1, слотом для карты памяти SD, интерфейсами Thunderbolt 4. Несмотря на монструозную начинку, ноутбук получился относительно тонким (18,99-22,7 мм) и легким (2,56 кг).