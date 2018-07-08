Топовый смартфон Galaxy S9 Plus Lite

Смартфон Galaxy S9 Plus Lite выйдет с мощной батарейкой и камерой. Новая модель, судя по данным TENAA, получит основную камеру из двух блоков на 24 МП и 16 МП, которые расположены в левом верхнем углу корпуса, как в iPhone X. Таким образом, дактилоскопический сканер отдалили от линз, снизив риск случайного загрязнения. Селфи-камера получит более мощную оптику по сравнению с флагманом – 24 МП.Устройство имеет дисплей, превосходящий по размеру экран Galaxy S9+. Он составляет 6.28 дюйма против 5,8 дюйма. Зато в четкости изображения новинка проигрывает, имея параметр 2280 х 1080 (у Galaxy S9+ было 2960 х 1440). Емкость батареи увеличили до 3700 мАч. ОЗУ будет чуть ниже – 4 ГБ вместо 6 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.