Топовый смартфон Honor V20 показали на видео

Компания Honor продолжает раскрывать подробности о своем топовом смартфоне Honor V20, полноценный анонс которого ожидается 26 декабря. На этот раз было подтверждено использование технологии охлаждения The Nine, которая была представлена в смартфоне Honor Note 10. Утверждается, что в этой СО используется тепловая трубка, благодаря чему инженерам удалось на 41% повысить эффективность рассеивания тепла и понизить температуру однокристальной системы на 10 °С. Это должно пригодиться в тяжелых играх, что и демонстрируется в новом ролике.

Напомним, что Honor View 20 оснащается тройной тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, 25 Мп фронтальной камерой, расположенной в крошечном круглом вырезе, топовым процессором Kirin 980, аккумулятором на 4000 мАч, поддержкой технологии Link Turbo, быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.