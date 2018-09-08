Топовый смартфон Mi 8 SE

Гаджет собран на базе новейшего мобильного чипсета Snapdragon 710. Он оборудован тыльной камерой, состоящей из двух модулей, и экраном, чей размер составляет 5,88 дюйма. Сканер для распознавания владельца по отпечаткам пальцев размещен сзади. Батарея устройства имеет емкость 3120 мАч.Девайс под названием Mi 8 SE был анонсирован одновременно с Mi 8. Он представляет собой недорогую модификацию топового смартфона.Компания Xiaomi решила сбросить цены на некоторые модели. На днях была понижена стоимость базовой версии флагмана Xiaomi Mi 8, которая подешевела на 15 долларов. И вот очередь дошла до модели Xiaomi Mi 8 SE. Стоимость смартфона составит 129 долларов.