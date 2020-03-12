Топовый смартфон Nubia Red Magic 5G показали на фото

Авторитетный инсайдер @AndroidSaint поделился качественными фотографиями только что представленного игрового смартфона Nubia Red Magic 5G. Напомним, что новинка характеризуется 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой кадровой частоты 144 Гц, сенсорным слоем с частотой обновления 240 Гц, топовым чипсетом Snapdragon 865, вентилятором, вращающимся со скоростью 15 000 об/мин, флеш-памятью UFS 3.0, оперативной памятью нового поколения LPDDR5, тройной тыльной камерой на 64 Мп, 8 Мпи 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, быстрой зарядкой на 55 Вт, а также триггерами на боковой грани с частотой 300 Гц.