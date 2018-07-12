Топовый смартфон Oppo Find X

Компания Oppo выпустила оригинальный смартфон. Флагман Oppo поддерживает беспроводные соединения Bluetooth 5 LE и Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 ГГц). В наличии имеется модуль геопозиционирования GPS. Батарея устройства имеет емкость 3730 мАч, которая поддерживает функцию быстрой зарядки VOOC.Микросхема включает в себя 8 ядер Kryo 385, способных развивать частоту 2,8 ГГц, а также графический компонент Adreno 630. Арсенал памяти содержит 8 ГБ «оперативки» объем которого может составлять 128 ГБ либо 256 ГБ.Новый топовый аппарат Oppo работает под управлением актуальной версии Android с графическим интерфейсом ColorOS 5.1. Электронная начинка изготовлена на базе мобильного чипсета Qualcomm Snapdragon 845.Стоимость смартфона составит 388 долларов.