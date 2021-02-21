Топовый смартфон Realme GT 5G засветился на фото

В сети появились фотографии с выставочного стенда компании Realme, который готовят к выставке MWC Shangai. На фото впервые демонстрируется дизайн ожидаемого флагмана Realme GT. Отметим черную полосу на кожаной желтой панели, которая, как и название, отсылает к гоночным автомобилям.

По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 125 Вт, 6,8-дюймовый плоский дисплей с кадровой частотой 160 Гц и разрешением 3200:1400 пикселей, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и двумя дополнительными модулями разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.

Комментарии и отзывы Realme GT 5G
Обзоры:
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкойОбзор OPPO Reno 4 Pro 5G. Смартфон с высоким качеством съемки и быстрой 65 Вт зарядкой
Новости:
Samsung Galaxy A02 официально анонсирован с MediaTek MT6739W

Компания Samsung анонсировала свой первый бюджетный смартфон в 2021 году в виде Galaxy A02. ...
Смартфон Ulefone Note 10 стал официальным

Популярный производитель защищенных смартфонов Ulefone выпустил новое доступное устройство Ulefone Note 1...
Бюджетный смартфон Infinix Hot 10 Play получил АКБ на 6000 мАч

Компания Infinix представила бюджетный смартфон Hot 10 Play, который оценен в 75-85 долларов в зависимост...
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Лучший подарок на 23 февраля. Logitech M190Лучший подарок на 23 февраля. Logitech M190
Обзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесосОбзор Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini (SSXCQ01XY). Карманный пылесос
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54
Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794
Doogee S59 Pro с аккумулятором 10050 мАч...
Doogee S59 Pro с аккумулятором 10050 мАчDoogee S59 Pro с огромной батареей на 10050 мАч, 128 ГБ памяти и мощным динамиком 2 Вт. ...
Основные характеристики Vivo Y31 раскрыт...
Основные характеристики Vivo Y31 раскрытКомпания Vivo готовится к запуску флагманских смартфонов серии vivo X60 в Китае 29 декабря. На этой мероп...
Samsung Galaxy A72 показали на качествен...
Samsung Galaxy A72 показали на качественНемецкий инсайдер поделился качественным изображением смартфона Samsung Galaxy A72, который еще не был пр...
Genesis анонсировала беспроводную гарнит...
Genesis анонсировала беспроводную гарнитGenesis анонсировала беспроводную гарнитуру Selen 400. Гарнитура совместима как с PC, так и с консолями N...
Windows 10X запустили на Nokia Lumia 950...
Windows 10X запустили на Nokia Lumia 950На заре смартфонов Android и iOS были не единственными платформами на рынке. С ростом популярности смартф...
Honor V40 уже появился в интернет-магази...
Honor V40 уже появился в интернет-магазиОдин из главных китайских интернет-магазинов JD.com добавил в свой каталог смартфоны Honor V40, Honor V40...
Представлена карта Gigabyte Radeon RX 69...
Представлена карта Gigabyte Radeon RX 69Компания Gigabyte пополнила ассортимент графических ускорителей на GPU AMD Radeon моделью Radeon RX 6900 ...
Монитор LG 34WN780-B получил крепление E...
Монитор LG 34WN780-B получил крепление EКомпания LG пополнила ассортимент UltraWide-мониторов моделью 34WN780-B, которая получила 34-дюймовую IPS...
Xiaomi Mi 11 засветился на живом фото...
Xiaomi Mi 11 засветился на живом фотоСетевые источники опубликовали фотографию, на которой, как утверждается, изображен флагманский смартфон X...
CES 2021: Intel представит четыре новых ...
CES 2021: Intel представит четыре новых На своей пресс-конференции CES корпорация Intel подчеркнула, как она ведет к лидерству в области технолог...
OPPO Reno5 Pro + 5G выйдет 24 декабря...
OPPO Reno5 Pro + 5G выйдет 24 декабряВ Reno5 серии будут получать дополнительную модель. Новая модель будет выпущена как Reno5 Pro + и будет ...
Ratchet & Clank: Rift Apart выходит лето...
Ratchet & Clank: Rift Apart выходит летоУ компании Sony по планам в запуске на 2021 год находятся еще несколько игр, среди которых Ratchet & Clan...
Обзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памятиОбзор T-FORCE DARK Z FPS DDR4-4000 (TDZFD416G4000HC16CDC01). Тесты и разгон памяти
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звукомОбзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карта с 7.1 звуком
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor