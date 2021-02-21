Топовый смартфон Realme GT 5G засветился на фото

В сети появились фотографии с выставочного стенда компании Realme, который готовят к выставке MWC Shangai. На фото впервые демонстрируется дизайн ожидаемого флагмана Realme GT. Отметим черную полосу на кожаной желтой панели, которая, как и название, отсылает к гоночным автомобилям.

По предварительным данным, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 125 Вт, 6,8-дюймовый плоский дисплей с кадровой частотой 160 Гц и разрешением 3200:1400 пикселей, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и двумя дополнительными модулями разрешением 13 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0.