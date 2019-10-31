Топовый смартфон Xiaomi CC9 Pro получит каплевидный вырез для камеры

Компания Xiaomi опубликовала официальные рендеры, на которых впервые демонстрируется передняя панель смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro. Кого-то эти изображения могут разочаровать, поскольку аппарат получит обычный каплевидный вырез для фронтальной камеры. При этом смартфон оснащается пентакамерой с главным 108-Мп модулем и загнутым на боковые кромки дисплеем. Очевидно, что и стоить такой смартфон будет немало. Куда логичнее здесь смотрелась бы выдвижная или подэкранная камера (у Xiaomi есть соответствующий патент), но увы. Напомним, что официальный анонс смартфона запланирован на 5 ноября.