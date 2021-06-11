Топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 получит 120-Вт зарядку

В сети появились первые подробности о топовом смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожидается до конца года. Сообщается, что аппарат получит поддержку технологии Ultra Wide Band и сверхбыструю зарядку. Мощность беспроводной зарядки составит 70 Вт, а проводной – минимум 120 Вт. Стоит отметить, что недавно Xiaomi показала новую технологию проводной зарядки на 200 Вт и беспроводной мощностью 120 Вт, однако введены они будут только в следующем году. Ранее Xiaomi Mi Mix 4 засветился в базе регулятора 3C, который подтвердил наличие двухкомпонетного аккумулятора ёмкостью по 2430 мАч. Также смартфон получит топовую платформу Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Pro.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
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