Toshiba уходит с рынка ноутбуков

Компания Toshiba производит ноутбуки с 1985 года и считается первой, кто выпустил компьютер в обычном формате shell-book. Производителем было выпущено много хороших продуктов, включая семейство Satellite, Portege и многое другое. Toshiba входила в пятерку крупнейших производителей ноутбуков. С 2010 года доминировать на рынке стали компании Lenovo, Dell и HP.

В 2018 году, компания приняла решение продать свое подразделение Sharp, но с правом выкупа. После чего Sharp был переименован в Dynabook - бренд, используемый Toshiba в Японии. 30 июня 2020 года Sharp выкупила остальную часть Dynabook. Это ознаменовало конец истории Toshiba.