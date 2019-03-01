Трансформируемый портативный компьютер Lenovo ThinkPad X390 Yoga оснащен ОС Windows 10 Pro

На выставке мобильной индустрии MWC 2019, компания Lenovo показала ноутбук-трансформер ThinkPad X390 Yoga для профессионалов с ОС Windows 10 Pro. Аппарат оснащен 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением FHD 1920 на 1080 пикселей. Основой устройства стал процессор Intel Core i7 восьмого поколения. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 14,5 часа. Предусмотрены порты Thunderbolt 3, USB Type-C, USB 3.0 Gen1, слот microSD, модуль LTE, чип NFC, инфракрасная камера с поддержкой технологии Windows Hello и адаптеры беспроводной связи Intel Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. О стоимости новинки пока не сообщается.