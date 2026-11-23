Трекер Motorola Moto Tag 3 выставили на продажу до анонса

Неанонсированный трекер Motorola Moto Tag 3 появился в продаже в интернете всего через 5 месяцев после выхода Moto Tag 2 — при этом сама компания пока не объявляла о подготовке нового поколения устройства, то есть новинку выставили на продажу раньше официального анонса. Объявление на Amazon UK случайно обнаружил пользователь из интернета — в нём показана модель в белом цвете Pantone Lucent White стоимостью 24,96 фунта стерлингов (около 33 долларов), а указанный срок доставки составляет от 1 до 4 месяцев. Ещё одно изображение новинки опубликовал инсайдер Эван Бласс. На нём представлен трекер насыщенного фиолетового цвета, который в отдельном объявлении на Amazon Italy обозначен как Pantone Indigo Blue. Оба варианта расцветки новые — сейчас Moto Tag 2 доступен только в оранжевом и серовато-бежевом исполнениях.

Несмотря на название Moto Tag 3, указывающее на новое поколение устройства, заметных аппаратных отличий от предшественника пока не обнаружено. Обе модели используют сменную батарейку CR2032, обеспечивают более 500 дней автономной работы и поддерживают технологию UWB в системе Android Find Hub. Кроме того, на изображениях Moto Tag 3 заметен номер модели XT2561-1, который совпадает с идентификатором Moto Tag 2. Это может означать, что название Moto Tag 3 появилось в объявлении по ошибке, либо же компания решила в новом поколении сохранить кодовое название устройства. Но сама компания слив пока что не публикует, а сами объявления уже удалены.