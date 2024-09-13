Тренды в мире гаджетов для корпоративных подарков

Корпоративный подарок должен быть практичным, чтобы получатель им пользовался. И гаджеты в виде зарядников, аккумуляторов и других устройств подходят для этой цели, поскольку несут реальную пользу.

От power bank до зарядных устройств – гаджеты для подарков

Агентства, занимающиеся брендированием продукции на заказ, предлагают большой выбор гаджетов для нанесения логотипов и другой информации. Например, отличным корпоративным подарком станет power bank с логотипом компании, который можно вручать во время профессиональных праздников, на Новый год и другие важные праздники и события. Это практичный, полезный и технологичный аксессуар, который точно не будет пылиться на полке, а найдет реально применение. И в этом есть огромный плюс таких подарков для бизнеса.

Вот примеры гаджетов, которые часто используют как бизнес-подарки:

  • внешние аккумуляторы (могут отличаться емкостью, габаритами и другими характеристиками);
  • беспроводные и проводные зарядные устройства (включая станции);
  • умные часы, фитнес-браслеты;
  • колонки;
  • беспроводные наушники и др.

Эти и другие гаджеты необходимы в современной жизни, поэтому отлично подходят для подарка. К примеру, внешний аккумулятор с логотипом компании станет неизменным спутником человека в путешествиях и командировочных поездках. Такой бизнес подарок будет напоминать о бренде, формировать положительный имидж, улучшать лояльность. Логотипы наносятся на разные переносные аккумуляторы (power bank). Это компактный и удобный гаджет, в котором применяются современные технологии безопасности и энергосбережения. В качестве способа брендирования можно использовать лазерную гравировку. При работе внешний аккумулятор будет светиться, стильно подсвечивая бренд.

Наушники, беспроводные зарядные устройства, станции

Корпоративные подарки оптом можно заказывать в специализированной компании. Нанесение логотипов и других изображений на гаджеты осуществляется разными способами, включая:

  • тампопечать;
  • шелкографию;
  • лазерную гравировку;
  • УФ-печать и др.

Например, можно заказать изготовление сувенира в виде беспроводных наушников. За основу берутся качественные аксессуары с отличным звуком. Дальше заказчик предоставляет макет (либо поручает его изготовление компании), после чего дизайн согласовывается и заказ уходит в работу. Хорошим решением станет нанесение логотипа на беспроводные наушники с подсветкой, в аккуратном и компактном кейсе.

Если использовать гравировку, тогда на зарядном кейсе логотип будет красиво подсвечиваться синим цветом, привлекая внимание. Это действительно эффектный рекламный ход, отличный подарок.

Логотип можно нанести на беспроводное зарядное устройство с подсветкой и встроенной LED-панелью, которая также будет красиво подсвечивать фирменный элемент. Еще один хороший вариант для корпоративного подарка – это зарядная станция в виде куба, либо светильника с мягкой подсветкой.

Цель бизнес-подарков

Цели разные – мотивация, сплочение коллектива, формирование командного духа, поощрение сотрудников за хорошую работу, повышение узнаваемости бренда и т.д. Чтобы добиваться этих и других задач, нужно подбирать хорошие подарки, продумывать дизайн, использовать качественные технологии нанесения логотипа. Так что к вопросу выбора и изготовления корпоративных подарков стоит подходить ответственно, ну а гаджеты прекрасно подойдут для любых случаев, поскольку они практичны и полезны.

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