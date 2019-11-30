Третья бета версия Android 10 для флагмана Galaxy Note 10 и 10+

Компания Samsung выпустила новую тестовую сборку системы для Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Третья бета-версия OC, вышла под номером N97*FXXU1ZSKN и весит почти 400 МБ. Разработчики компании Samsung, в ней добавили декабрьский пачт безопасности и исправили множество недоработанных ошибок. Таких как мерцание дисплея во время включения смартфона, отображение документов и файлов на SD-карте, перебои в работе Bluetooth при подключении беспроводных наушников и многое другое.

Стабильную версию прошивки производитель обещал выпустить до конца этого года, но пока что обновление уже начали получать участники программы бета-тестирования прошивок.