Tribit представила беспроводную колонку StormBox Micro 2

Компания Tribit представила беспроводную колонку StormBox Micro 2.

StormBox Micro 2 обеспечивает сбалансированный звук, обеспечивающий четкое звучание музыки. Чистый звук с глубокими, насыщенными басами, а также 360-градусный иммерсивный звук — все это упаковано в один компактный корпус. Динамик использует усовершенствованный Bluetooth 5.3 для оптимального подключения и сопряжения с восемью устройствами, а в режиме вечеринки пользователи могут подключать и синхронизировать два динамика Tribit для стерео режима. Компактный динамик размером 4х4 идеально помещается в рюкзаке. Встроенный ремешок также позволяет легко прикрепить динамик к рюкзаку, туристической палке, рулю велосипеда или даже к ветке дерева. Прочный корпус StormBox Micro 2 обладает водонепроницаемостью и пыленепроницаемостью, имеет класс защиты IP67 и обеспечивает до 12 часов работы в режиме воспроизведения.