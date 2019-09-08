Трио классических динамиков с Google Assistant от Braun

2019-09-08, Автор - Anna; Продукт - Braun LE01, LE02 и LE03; [92]
Braun вернулся в бизнес с современным взглядом на классические колонки: LE01, LE02 и LE03. Трио выглядит достаточно красиво, с более закругленными углами и доступны в белом и черном цвете.

Три новых динамика явно вдохновлены оригинальным дизайном Rams, хотя и с некоторыми современными инновациями, такими как Bluetooth, Wi-Fi и встроенным микрофонам с поддержкой такие функции, как AirPlay 2, Chromecast и Google Assistant.

Новинки могут быть спарены для стереозвука и предлагают как разъем для наушников 3,5 мм, так и порт Ethernet. Также есть специальная кнопка конфиденциальности, которая отключит микрофоны.

Самая большая - LE99 обойдется в $ 1199 модель LE02, средняя в $ 799 долларов, а относительно небольшая версия LE03 за $ 379. Новинки ​​поступят в продажу в октябре.

Комментарии и отзывы Braun LE01, LE02 и LE03
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