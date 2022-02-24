Trust представила легкую беспроводную гарнитуру GXT 391 THIAN

Trust представила беспроводную гарнитуру GXT 391 THIAN. Она имеет легкую, экологичную конструкцию из переработанных материалов и прочные амбушюры из кожзаменителя с сетчатым верхним слоем.

Встроенная перезаряжаемая батарея обеспечивает 13 часов воспроизведения, а входящий в комплект USB-адаптер с частотой 5,8 ГГц обеспечивает молниеносно быстрое соединение. Насыщенный звук обеспечивают 40-мм динамики. Гарнитура совместима с ПК, PS4 Original, PS4 Pro, PS4 Slim, PS5 и S5 Digital.

Отрегулируйте громкость и состояние отключения микрофона на наушниках для простого и удобного управления. Между тем, складной микрофон является гибким, вращающимся и включает в себя поп-фильтр.

Стоимость модели производитель не раскрывает.