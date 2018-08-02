Turing HubblePhone выглядит круто

В сети появился концепт смартфона Turing HubblePhone, который, конечно же, даже приблизительно не готовится к реальному релизу. Данный гаджет напоминает проект будущего, где есть несколько дисплеев, а сенсорное панели соединены между собой тонкими креплениями. Здесь имеется довольно большая камера, снимающая в высоком разрешении, большой дисплей и прочие преимущества. Разработчики говорят, что в будущем смартфоны будут выглядеть именно так, хотя мы в этом очень сильно сомневаемся. Скорее всего в будущем смартфоны будут выглядеть как кусок тонкой пленки. Либо же их вовсе не будет. Напишите в комментариях о том, каким вы видите смартфон будущего и почему именно он станет покорителем двадцать второго века. Может вы предскажите будущее развития мобильных телефонов.