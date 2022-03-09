Turtle Beach и ROCCAT представили новые беспроводные наушники Scout Air и SYN Buds Air

Turtle Beach и ROCCAT представили новые беспроводные наушники Scout Air и SYN Buds Air. Беспроводные наушники Turtle Beach Scout Air и ROCCAT SYN Buds Air, предназначенные для мобильных геймеров, совместимы с iOS, Android и другими устройствами с поддержкой Bluetooth, такими как Nintendo Switch, ПК с Windows и Mac.

Для мобильных игр Scout Air и SYN Buds Air имеют игровой режим, обратную связь с малой задержкой, чтобы обеспечить идеальное распознавание звука в бою. Они также обеспечивают 20 часов автономной работы и имеют класс защиты IPX4 от пота и воды, поэтому прослушивание музыки или подкастов во время тренировки между игровыми сессиями не будет проблемой.

Двойные микрофоны обеспечивают максимальную четкость, а входящие в комплект несколько вариантов ушных вкладышей обеспечивают удобную посадку во время длительных игровых сессий. Функции, включая настраиваемые сенсорные элементы управления, простой выбор предустановок эквалайзера, активацию игрового режима с малой задержкой и мониторинг заряда батареи, доступны через приложение Audio Hub от Turtle Beach для Scout Air и через приложение SYN Buds Air от ROCCAT.

Зарядный футляр оснащен индикатором заряда батареи и может зарядить наушники до пяти часов автономной работы всего за 15 минут.